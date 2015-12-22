Вашингтон, 23 декабря, 2015, 02:13 — ИА Регнум. Хакерская группировка Anonymous выступила с заявлением, в котором обвинила лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористической группировки «Исламское государство» и пригрозила турецким властям атаками на сайты правительственных учреждений и банковскую инфраструктуру, передаёт издание The Daily Mail.

koolnews.gr Anonymous

«Турция поддерживает ИГИЛ, покупая у неё нефть, и лечит в госпиталях её боевиков. Мы считает неприемлемым, чтобы Эрдоган, лидер Турции, и далее продолжал оказывать помощь ИГИЛ, — говорится в заявлении. — Если вы не прекратите поддерживать ИГИЛ, мы продолжим атаки против вашего сегмента интернета, корневых серверов, ваших банков и заблокируем работу ваших правительственных сайтов».

«Вслед за корневыми серверами мы начнём атаковать ваши аэропорты, военные активы, частные и государственные коммуникации. Мы разрушим вашу критически важную банковскую инфраструктуру. Прекрати это безумие сейчас, Турция. Твоя судьба в твоих собственных руках», — заявляют Anonymous.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября хакеры из международной группировки Anonymous выпустили видеообращение, в котором предупредили «Исламское государство» о грядущих кибератаках на их интернет-ресурсы в ответ на террористические атаки в Париже.

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