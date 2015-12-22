Минск, 22 декабря, 2015, 22:06 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию украинского кризиса продолжит свои заседания в 2016 году, сообщил журналистам 22 декабря в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Сайдика, все четыре подгруппы отчитались о своей работе и в нынешнем году Контактная группа больше собираться не будет. Зато в январе Контактная группа проведёт три заседания — 13, 20 и 27 января.

Проблемными вопросами остаются обмен военнопленными, прекращение обстрелов, обеспечение социального обслуживания населения в зоне боевых действий, разминирование, проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, с которыми власти Украины по-прежнему не желают общаться напрямую. Остались нерешёнными и многие другие вопросы, которые должны были быть давно решены под патронатом «нормандской четвёрки». Всё это не помешало Сайдику в очередной раз заявить об «успехах» и «прогрессе» на том основании, что гибнуть людей стало в три раза меньше, отвод тяжёелой бронетехники с линии фронта всё-таки начался, имеются виды на реализацию инфраструктурных проектов во время войны и в целом есть ощущение некоего позитива.

Однако самым важным заявлением спецпредставителя ОБСЕ в Контактной группе после заседания 22 декабря стало объявление продления действия соглашений «Минск-2» на 2016 год. Контактная группа призвала к полному прекращению огня в Донбассе с 23 декабря. От её имени Сайдик выразил надежду на возможность граждан ДНР и ЛНР «в полной безопасности и мире встретить Новый год, отпраздновать Рождество и сохранить мирные условия жизни в дальнейшем».

Напомним, согласно соглашениям «Минск-1» и «Минск-2», противоборствующие в Донбассе стороны давно должны были прекратить боевые действия, обменяться пленными и сесть за стол переговоров. Вместо этого война продолжается до сих пор, боевые действия ведутся без оглядки на «нормандскую четвёрку», вызвавшуюся быть гарантом реализации заключённых в феврале соглашений «Минск-2». Накануне последнего в этом году заседания Контактной группы в Киеве заявляли о готовности действовать вне формата достигнутых договорённостей, срок действия которых истекает в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса состоялось 15 декабря в Минске: были рассмотрены вопросы амнистии, разминирования, отвода тяжёлых вооружений и другие вопросы. Гражданская война на Украине, приведшая к многочисленным жертвам и разрушениям, началась после государственного переворота в постсоветской республике в феврале 2014 года. Непосредственное участие в свержении президента Украины Виктора Януковича приняли правительства стран Запада, сначала выступившие гарантами переговоров Януковича с прозападной оппозицией, а затем попытавшиеся выступить гарантами «минского процесса».