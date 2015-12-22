Киев, 22 декабря, 2015, 20:35 — ИА Регнум. Украина намерена создать зону свободной торговли с Израилем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, который 22−23 декабря находится в Израиле с государственным визитом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наши переговоры… посвящены также торговле и экономическим отношениям. Я действительно заинтересован в том, чтобы мы продемонстрировали прогресс в создании зоны свободной торговли между Украиной и Израилем. Это единственный путь, как мы можем построить конкурентоспособную экономику, выйти из кризиса, ликвидировать все барьеры в двухсторонних отношениях», — сказал Порошенко.

Также Порошенко уверен, что в этом Украине поможет действующая зона свободной торговли с ЕС.

«То, что Украина вступает с 1 января в ЗСТ с ЕС — это также окажет положительное влияние и на экономические отношения с Израилем», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее Украина, Россия и ЕС не смогли договориться об устраивающем все стороны формате существования ЗСТ Украина-ЕС. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров в трехстороннем формате о ЗСТ Украина-ЕС. Пока же Москва приостановила действие ЗСТ с Украиной.