Калуга, 22 декабря, 2015, 20:26 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании круглого стола на тему «Вопросы правоприменения закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части применения пиротехнических средств на территории Калужской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги/ Александр Иванов

«В принятии областного закона, ограничивающего применение пиротехники, немалую роль сыграли обращения территориальных общин Калуги, — прокомментировал итоги круглого стола Александр Иванов, — на одном из заседаний возглавляемой мной территориальной общины «Площадь Победы» жители единогласно поддержали основную идею Закона — ограничить применение пиротехники возле жилых домов и социальных объектов. Все ТОСы Калуги позитивно восприняли принятие областного закона, сейчас перед нами стоит задача отработать алгоритм применения этого нормативного акта. Административные комиссии совместно с органами внутренних дел должны оперативно реагировать и принимать меры по привлечению к ответственности лиц, нарушающих нормы закона. Необходимо также освещение данной работы в средствах массовой информации. Особенно напряжённой ситуация будет в новогодние праздники: обязательно найдётся тот, кто запустит петарду в скоплении празднующих людей. Сотрудникам полиции в этом случае следует оперативно принимать все необходимые меры. На муниципальном уровне у нас выработана схема взаимодействия с органами внутренних дел, в заседаниях территориальных общин регулярно участвуют участковые уполномоченные полиции, разъясняются основные положения закона, который принят и его нужно исполнять».