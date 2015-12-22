Минск, 22 декабря, 2015, 20:20 — ИА Регнум. Минэкономики Белоруссии приняло постановление о повышении тарифов на железнодорожные перевозки — они дорожают в среднем на 1/3. Примерно на 1/5 дорожает проезд в метро, повышается стоимость проезда в наземном городском и пригородном транспорте — соответствующие решения уже приняты Мингорисполкомом и облисполкомами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тиски

Данное повышение тарифов накануне Нового года — не первое и, видимо, не последнее. Власти объясняют свои действия желанием сократить дотации населению, перевести госмонополии на самоокупаемость, ликвидировать пресловутое перекрёстное субсидирование и сделать «рыночный социализм» более рыночным. При этом чиновники не проводят общественных слушаний с презентациями расчётов, на основании которых, к примеру, минчанин мог бы сделать очевидный вывод — вода из водоканала подорожала обоснованно, техобслуживание квартир дотируется или стало стоить дороже по причине расширения ассортимента услуг, повышения их качества или иным причинам. Вместо калькуляций и разъяснений белорусского обывателя просто ставят перед фактом: тарифы повышаются.

Повышение тарифов ЖКХ шло на протяжении последних лет и руководство постсоветской республики не скрывало своего намерения перевести население на 100% оплату себестоимости услуг госмонополий. Среди крупных госмонополистов значится и «Белорусская железная дорога» (БЖД), и «Национальный аэропорт «Минск» («Минск-2»), и другие компании, о приватизации которых речи не идёт, равно как и о доступе на рынок зарубежных компаний, деятельность филиалов которых может создать конкурентную среду. Максимум, на что решились власти — создать товарищества собственников жилых домов, эффективность деятельности которых вызывает массу справедливых нареканий и желание жильцов иметь дело со «старыми добрыми» ЖЭСами.

Рассказывая о якобы обоснованной необходимости повышения тарифов, белорусские чиновники часто ссылаются на стоимость проезда в соседних странах Евросоюза и в России. Действительно, талон на разовый проезд в вильнюсском троллейбусе обойдётся в 1 евро, а разовая поездка в московском метро — в ¾ доллара США. Однако Литва не получает «энергетический грант» от России, а московский метрополитен несопоставим с минским по ряду параметров. Возможно, кратная разница между стоимостью проезда в минском и московском метро должна рассматриваться не обособленно, а с учётом формирования стоимости услуг киевского метро, где разовая поездка стоит всего четыре гривны — то есть примерно 1/6 доллара.

Александр Лукашенко, предпочитающий «Мерседес» и «Майбах» не только общественному транспорту, но и «отечественному производителю» («Саманд» и «Джили»), подписал 17 декабря указ, согласно которому ставка таможенных сборов за совершение таможенных операций в отношении ввозимых физлицами транспортных средств увеличилась с 10 евро до 50 евро. Оппозиционная пресса немедленно обратила внимание на пятикратное увеличение ставки для физлиц, проигнорировав разъяснения Гостаможкомитета РБ: «Указ № 496 лишь привёл в соответствие ставку сборов за совершение таможенных операций при ввозе автомобилей физическими лицами, со ставкой этого же сбора, применяемой в отношении автотранспорта, ввозимого организациями и индивидуальными предпринимателями. Причина этих изменений заключается в том, что действия таможенных органов при таможенной очистке транспортных средств в первом и втором случае аналогичны друг другу».

Обсуждение насущных проблем белорусов, усугубляющихся на фоне кризиса, давно переместилось с печатных СМИ в интернет, в чём немалая заслуга Мининформации постсоветской республики и других «заинтересованных». Белорусское законодательство, регулирующее свободу слова и распространение информации, признано белорусскими независимыми экспертами и международными организациями едва ли не самым жёстким и репрессивным. С 1 января 2015 года начали действовать поправки в закон «О СМИ», подвергшиеся жесткой критике не только работников СМИ, но и правозащитников с юридическим образованием.

На протяжении всего года чиновники заявляли о намерениях «усилить ответственность» за комментарии читателей и блогеров. На днях глава министерства информации Лилия Ананич вновь сообщила о большом желании сделать информационное пространство более «жэстачайшым» — по её словам, ответственность за комментарии будет лежать на владельцах информационных ресурсов. Логично ожидать отключения возможности оставить комментарий под статьёй или новостной заметкой, так как вряд ли владельцы сетевых изданий пожелают увеличить расходы на модераторов.

Тем временем госагитпроп Белоруссии не перестаёт удивлять отрывом от реальности. Помимо таких стандартных приёмов, как замалчивание недостатков и преувеличение успехов, «идеологическая вертикаль» может похвастаться созданием дорогого медийного продукта, призванного создать иллюзию существования некоей другой Белоруссии, чем есть на самом деле. Неспроста от белорусов можно слышать ироничное «хочу жить, как в телевизоре».

С созданием видеоролика «Беларусь — страна для жизни», вызвавшим, похоже, неподдельный восторг у руководства Мининформа и положительную оценку в МИД (также тратящего деньги налогоплательщиков на «имиджевые проекты»), пропагандисты постсоветской республики пытаются прямо повлиять на зарубежного обывателя. Ранее предпринимались попытки улучшить имидж руководства Белоруссии за рубежом с помощью английских PR-компаний.

Как сообщила 21 декабря Ананич, она надеется в январе увидеть прокат озвученного на английском языке видеоролика по телеканалу Euronews. Новый продукт уже выложен на YouTube и вскоре будет транслироваться не только по всем каналам БТ, но и на RTVi. Мнение зарубежных экспертов о новом творении белорусских пропагандистов, использовавших «позаимствованные и творчески переработанные» банальные рекламные клише, пока неизвестно — похоже, экспертов гораздо больше интересуют причины, по которым в Белоруссии всё происходит с точностью до наоборот, чем пытается представить госагитпроп постсоветской республики.