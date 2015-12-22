Степанакерт, 22 декабря, 2015, 19:11 — ИА Регнум. Вечером 22 декабря на центральной площади Возрождения столицы Нагорно-Карабахской Республики г. Степанакерта в праздничной атмосфере состоялось зажжение огней на главной, шестнадцатиметровой ёлке страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Зажжению огней предшествовала новогодняя концертная программа. Детскими и юношескими коллективами и отдельными артистами были исполнены песни на армянском, русском и английском языках, национальные и современные танцы.

На мероприятии присутствовали представители республиканского и городского руководства.

В эти дни в столице и районах НКР продолжаются работы по праздничному оформлению и украшению улиц и общественных мест, в вопросе дизайна и светового оформления г. Степанакерта содействует мэрия г.Еревана.

Основные новогодние мероприятия в Степанакерте пройдут 31 декабря. В этот день с самого утра Дед Мороз и Снегурочка будут разъезжать на празднично разукрашенной машине по улицам и кварталам Степанакерта, поздравляя детвору и раздавая подарки.

Вечером на площади Возрождения состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.