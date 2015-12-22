Москва, 22 декабря, 2015, 19:00 — ИА Регнум. Во вторник, 22 декабря, Госдума РФ приняла закон, который позволит сотрудникам ФСБ применять оружие при скоплении людей «в целях предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения». «За» документ проголосовали 343 парламентария, один воздержался, двое выступили против, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Броненосец «Потёмкин»». реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Расстрел мирных жителей на лестнице

Действующий закон предлагается дополнить статьей, согласно которой сотрудники ФСБ перед применением оружия или физической силы обязаны предупредить об этом намерении. Однако такое требование не действует, если промедление создаст непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, а также при отражении нападения на объекты и транспортные средства органов ФСБ.

Также силовикам разрешается стрелять в женщин, инвалидов и несовершеннолетних, правда, исключительно в тех случаях, когда оказывается вооруженное сопротивление, совершается вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни и здоровью граждан, а также сотрудников ФСБ, либо в случае террористической атаки.

Кроме того, сотрудникам ФСБ разрешается применять оружие в случае задержания особо опасных преступников, оказывающих сопротивление или пытающихся совершить побег.