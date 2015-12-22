Анкара, 22 декабря, 2015, 18:27 — ИА Регнум. Турция планирует в ближайшее время усилить присутствие военного контингента на территории Ирака. Об этом, как передает «Первый канал», сообщил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.

Военнослужащие Османской империи

По его словам, дополнительные армейские подразделения будут размещены на севере Ирака — в пригороде Мосула — и останутся там, пока город не освободят от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«К сожалению, иракская армия и силы безопасности не могут эффективно предпринимать меры против «ИГ», — говорит он. — Падение Мосула, второго по численности города Ирака, подтвердило необходимость международного участия».

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря власти Турции перебросили 130 военнослужащих и порядка 25 танков в район города Мосула на севере Ирака. Как заявили в Анкаре, турецкие военные инструкторы были направлены в регион в рамках программы по подготовке бойцов курдского ополчения «пешмерга».

Власти Ирака расценили действия Турции как нарушение суверенитета и потребовали незамедлительного вывода турецких военнослужащих с территории страны. Турция, между тем, отказалась выполнять требования иракского руководства.

Читайте также: Ирак просит Совет безопасности ООН осудить ввод турецких войск в страну