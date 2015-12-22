Москва, 22 декабря, 2015, 18:10 — ИА Регнум. Экс-первая ракетка мира, известная российская теннисистка Мария Шарапова сообщила в своем микроблоге в Twitter, что получила неожиданный подарок от дочери американского миллиардера и кандидата на пост президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году Иванки Трамп.

twitter.com/mariasharapova Подарок от дочери кандидаты в президенты США

«Какой приятный сюрприз! Спасибо тебе, Иванка, за хороший подарок к празднику», — написала Шарапова и разместила фотографию с полученным сюрпризом.

ИА REGNUM напоминает, что Иванка Трамп, начавшая свою карьеру как модель, а позже работавшая в компании отца, в прошлом году запустила кампанию под названием Women who work, задачей которой является изменение стереотипа о женщинах-трудоголиках.

В связи с началом кампании в 2014 году в сети также запустили хештег #WomenWhoWork, ставить который полагалось на фотографии из жизни женщины, которая постоянно работает. «Современная работающая женщина выглядит принципиально отличаются от женщин предыдущих поколений», — объясняли свой выбор организаторы.