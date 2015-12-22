Чебоксары, 22 декабря, 2015, 18:03 — ИА Регнум. У столицы Чувашии может появиться новый город-побратим — Ереван. С этим предложением в адрес властей Чебоксар обратился председатель чувашского отделения Союза армян России Акопик Погосян, предложив активизировать сотрудничество двух городов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tvorite.ru Столица Чувашии

На фоне антитурецких настроений и после разрыва побратимских отношений с турецкой Анталией городу Чебоксары предложили развивать сотрудничество со столицей Армении — Ереваном. «Думаю, что никаких преград нет, и обе стороны будут рады, так как Россию и Армению всегда связывали дружеские, братские отношения. И современная история это только подтвердила», — отметил Акопик Погосян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, нынешнее осложнение российско-турецких отношений продемонстрировало, что со стороны современной Турции «дружбы не было», исторически страны тоже воевали. «Но с Арменией Россию исторически связывали дружеские отношения. В этих условиях, когда Турция показала себя не с лучшей стороны, мы ещё раз хотели показать, что Армения всегда была и остаётся России другом. И предложили эти связи укрепить, в том числе через активизацию сотрудничества Еревана с Чебоксарами, через установление побратимских связей», — пояснил председатель чувашского отделения Союза армян России. По его словам, сотрудничество возможно в торгово-экономической сфере, туризме и культуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Чебоксары «в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией» в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией, которое было заключено в 2001 году. На местном форуме мнения по поводу этого решения разделились. «Вместо извинений перед братской Россией Турция поспешила жаловаться в НАТО. Братья так не поступают», — писали, в частности, пользователи, предлагая в качестве альтернативы сделать побратимом израильский Эйлат и создать город-сад на берегу Красного моря.

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Напомним, 24 ноября в Турции был сбит бомбардировщик Су-24, совершавший боевой вылет в Сирию: в результате один пилот погиб, второму удалось спастись. Это стало отправной точкой ухудшения российско-турецких отношений.