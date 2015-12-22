Москва, 22 декабря, 2015, 17:43 — ИА Регнум. Россия продолжит попытки урегулировать ситуацию с ЕС и Украиной, в том числе и по зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин в комментарии по итогам переговоров, которые завершились 21 декабря в Брюсселе.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что мы еще многократно вернемся к этим вопросам, — цитирует президента НТВ. — Мы хотим наладить отношения с нашими партнерами и вот по этой тематике (по режиму торговли), с Украиной хотим, и с Евросоюзом хотим».

Также Путин обратил внимание на то, что когда российские переговорщики конкретно и принципиально поставили спорные вопросы, руководитель делегации ЕС сказала, что «игра окончена», и покинула переговоры.

«Игра закончена. И ушли. А пресс-релиз сегодня выпустили, что российская делегация сорвала переговоры», — отметил Путин и добавил, что «это не очень по-европейски, совсем не толерантно».

Первый вице-премьер Игорь Шувалов также назвал циничными попытки Европейского союза возложить на РФ вину за провал переговоров по евроассоциации Украины.

«Очень странно выглядело заявление ЕС вчера о том, что Россия несет ответственность за провал переговоров в связи с отсутствием какой-либо гибкости», — сказал он сотрудникам СМИ.

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