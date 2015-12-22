Санкт-Петербург, 22 декабря, 2015, 18:16 — ИА Регнум. О местах в Санкт-Петербурге, где снимали знаменитые отечественные фильмы теперь можно узнать по кинематографической онлайн-карте «Петербург в кино». Карта была создана киножурналом «Сеанс» и на ней отражена географическая привязка эпизодов из фильмов, которые снимались в том или ином месте города. Также ресурс содержит описания эпизодов, интересные факты о картинах и воспоминания режиссёров.

Карта «Петербург в кино»

По замыслу создателей, проект даст возможность всем интересующимся узнать места, где снимали «Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Невероятные приключений итальянцев в России», «Брата», «Питер FM» и другие знаменитые фильмы. Чтобы увидеть всё это, нужно кликнуть на точку на карте, соответствующую определённой картине, а с помощью поиска сайта можно найти все площадки, где проходили киносъемки. Главным составителем карты стал сотрудник журнала Алексей Елисеев.

О том, как создавалась карта и о фильмах, вошедших в проект, корреспонденту ИА REGNUM рассказала главный редактор журнала «Сеанс», киновед и режиссер Любовь Аркус.

«Сайт и карта были запущены совсем недавно, но сама идея «Петербург как кино» возникла ещё в 2011 году. Мы тогда работали над книгой, которая так и называется — «Петербург как кино», посвященной неизвестному Петербургу как месту возможных потенциальных съёмок, то есть город как натура для кинематографа. Мы включили в книгу большое количество фотографий, текстов, статей о том, какие фильмы в Петербурге уже снимались», — рассказывает Любовь Аркус, —

«Но это только начало. Дальше был второй пункт истории — «Балабановские чтения». Режиссёр Алексей Балабанов был нам близким другом, и конечно мы доподлинно знали, что и где он снимал. Когда готовились первые «Балабановские чтения», мы выпускали книгу, делали выставку и ещё одним пунктом программы стала экскурсия по местам съёмок режиссёра, которую составил наш сотрудник Пёрт Лезников. Вот тогда впервые возникла идея того, чтобы нанести места съёмок на интерактивную карту. А затем уже появилась задумка возможного туристического направления, и началась работа над сайтом».

Говоря о фильмах, вошедших в проект, Аркус отметила, что на данный момент составлен перечень из 150 картин. «Это не полный список, мы собираемся его продолжать, в работе участвуют эксперты по истории кино, и раннего, и оттепельного, разного. Список дополняется, обогащается. Когда мы открывали проект, это по сути была проба. Сделали столько, сколько успели. Сейчас на карте 40 фильмов. Но полный перечень огромен и простор для деятельности тоже».

На вопрос о том, есть ли в мире подобные проекты, Любовь Аркус ответила, что может ошибаться, но скорее всего таки нет. «По крайней мере мы ни с кого не списывали», добавила киновед.

Справка ИА REGNUM:

Киновед и режиссёр Любовь Аркус родилась во Львове. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, мастерскую Людмилы Зайцевой. Работала литературным секретарем Виктора Шкловского и редактором на киностудии «Ленфильм». В 1989 году совместно с Александром Голутвой создала кинематографический журнал «Сеанс».

С 2006 года Любовь Аркус является соавтором программы «Закрытый показ» на «Первом канале», с 2006 по 2011 год преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Автор концепции, составитель и автор статей семитомного издания «Новейшая история отечественного кино. 1986−2000», кроме того является автором книги «Работа на каждый день. О кинофильмах Игоря Масленникова» и составителем книг «Кино наощупь» и «Сокуров. Части речи».

В 2012 году вышел документальный фильм Любови Аркус «Антон тут рядом» о мальчике-аутисте, получивший множество наград, в числе которых приз итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь» на 69-ом Венецианском кинофестивале в 2012 году.

Любовь Аркус — лауреат премия Гильдии киноведов и кинокритиков, обладатель диплома победителя конкурса «Книга года» в номинации «Энциклопедист» XV Московской международной книжной выставки-ярмарки, приза Виктора Дёмина «За вклад в отечественное киноведение и за создание уникального многотомного исследования новейшей истории российского кино» на Фестивале Госфильмофонда «Белые столбы» и других наград.