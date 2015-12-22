Москва, 23 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 декабря, состоится завершающее осеннюю сессию пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Парламентарии начинают подводить итоги работы в сессию и строить планы на будущий год в плане законотворческой деятельности.

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Долги крымчан

Предполагается, что Госдума завершит обсуждение законопроекта, касающегося долгов заемщиков — граждан РФ, проживающих на территории Крымского федерального округа. Для них устанавливается особый порядок погашения задолженности перед украинскими банками — для противодействия деятельности коллекторов. Размер задолженности физлиц по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма и Севастополя, будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года. При этом проценты за пользование кредитом, а также пени и штрафы за просрочку платежей, возникшие после 18 марта 2014, в размере задолженности не учитываются. Платежи по погашению задолженности будут проводиться в российских рублях, даже если кредит был взят в иной валюте. Сумма долга в этом случае будет определяться по курсу ЦБ, установленному для соответствующей валюты на 18 марта 2014 года.

Денежные средства, направляемые заемщиками для погашения задолженности, будут учитываться на отдельном банковском счете, открытом АНО «Фонд защиты вкладчиков».

СМИ и иностранное финансирование

Во втором чтении Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий СМИ отчитываться перед Роскомнадзором об иностранном финансировании. Отчеты будут нужны раз в квартал, а не ежемесячно, за их отсутствие СМИ не закроют и не надо будет сообщать о средствах за подписку. СМИ также не будут отчитываться за сделки с теми, кто имеет одновременно российское и иное гражданство. Освободят от уведомления и СМИ, созданные международными договорами с Россией, как, например, ТК «Мир». Также вводится минимальная сумма, начиная с которой нужно будет отчитываться, — 15 000 рублей.