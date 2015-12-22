Ташкент, 22 декабря, 2015, 16:06 — ИА Регнум. В Узбекистане жители Маргилана третий день выходят на улицы с требованием восстановить подачу газа в их дома. Об этом, сегодня, 22 декабря, сообщает узбекская редакция радио «Свобода».

nao24.ru Газа нет

Сообщается, что протестовать вышли около двухсот человек, большинство из которых женщины. Местные власти пообещали протестующим в ближайшее время решить проблему и убедили их разойтись по домам, однако на следующий день подача газа снова была приостановлена, и в воскресенье жители вновь вышли на акцию протеста.

Тем временем сотрудники газового предприятия говорят, что восстановить бесперебойное газоснабжение невозможно из-за низкого давления в трубах.

«В субботу предприятия, обеспечивающие жителей газом и электричеством, попытались уладить проблему. Однако низкое давление не позволяет им бесперебойно обеспечивать людей газом. В понедельник после того, как подача газа приостановилась, люди снова вышли на улицу», — приводит слова источника радио «Озодлик».

Напомним, что «Узбекнефтегаз» еще в сентябре заявлял о том, что газотранспортная система готова к работе в осенне-зимний период.

В Узбекистане, который занимает 11-е место в мире по добыче природного газа, с наступлением холодов традиционно начинает обостряться проблема его дефицита на внутреннем рынке. Тем временем страна летом увеличивала поставки в Казахстан, а год назад планировала нарастить экспорт голубого топлива в Китай.