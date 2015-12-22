Киев, 22 декабря, 2015, 15:36 — ИА Регнум. Центробанки Украины и Польши подписали соглашение об открытии для Киева кредитной линии на 1 млрд евро.

penza-press.ru Евро

Об этом 22 декабря сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Дещица отметил, что это подписание — «замечательный подарок ко Дню дипломатии».

Отметим, что подписание соответствующего документа президент Порошенко анонсировал еще в середине декабря. «Были проведены переговоры между главами Нацбанка Украины и Польши госпожой Гонтаревой и господином Белкой. Была достигнута договоренность об открытии кредитной линии, свопа на 4 млрд злотых или 1 млрд евро», — заявил он.

Для каких именно целей будет использоваться эта кредитная линия — пока не сообщается.