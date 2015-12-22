Каир, 22 декабря, 2015, 15:26 — ИА Регнум. Правительство Египта обратилось к международной консалтинговой компании Control Risks с тем, чтобы компания проверила безопасность некоторых аэропортов страны, сообщает Reuters со ссылкой на министра туризма Зазу Хешам.

egipet-vip.ru Самый крупный международный аэропорт Египта расположен в Каире

Как отмечается, данная мера связана с крушением российского самолета над Синайским полуостровом, в результате которого погибли все 224 находившиеся на борту пассажира и члены экипажа. 17 ноября спецслужбы РФ официально объявили о том, что причиной крушения самолёта стал теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полеты в Египет со стороны России станет значительным ударом для туристической отрасли страны.