Москва, 1 января, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В 2016 года ситуация на Ближнем Востоке будет достаточно сложной, непредсказуемой и запутанной для всех заинтересованных сторон. И взятые обязательства России в этом регионе могут только осложнить ее положение. В начале 2016 года возможно временное сотрудничество России и США в борьбе с ИГ. Скорее всего, президент Сирии Башар Асад добровольно покинет свой пост после полного разгрома основных сил исламских боевиков. Так считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов, давая корреспонденту ИА REGNUM прогноз на 2016 год.

www.rea.ru Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов

«В целом, 2016 год не станет переломным в отношениях между Россией и Западом, соперничество и конфронтация сохранятся. И России предстоят непростые отношения как с союзниками, так и противниками на Востоке и Западе.

В тоже время напряженность между Россией и Турцией будет только возрастать. Президент Эрдоган мечтает о возрождении Османской империи. Поэтому не исключается вероятность вторжения турецкой армии в Сирию, это может привести к конфликту уже между Москвой и Анкарой, что будет на руку США.

В 2016 году Европу и Россию ждет всплеск терроризма со стороны «спящих» ячеек ИГ. Во всяком случае, в европейских странах после прибытия туда сотен тысяч мигрантов складывается крайне неблагоприятная криминальная обстановка, благоприятная для создания террористических сетей радикальных исламских организаций.

Что касается Украины, то в 2016 году самопровозглашенные ДНР и ЛНР скорее всего будут финансово и политически поддерживаться Россией. Также не исключено, что в первой половине 2016 года украинская армия попытается провести последнее решающее сражение за Донбасс. Есть вероятность, что в 2016 году к власти в Киеве придут новые олигархические группы и националисты. Возможно, что после победы над ИГ вопрос о статусе Крыма может быть вновь поднят», — выразил свое мнение Глазунов.

«Для России наиболее значимым будет конец 2016 года, когда пройдут выборы в Государственную думу РФ. Это еще один шанс для антипутинской оппозиции. С другой стороны, экономическая ситуация в России будет ухудшатся, доллар расти, цены на нефть падать, особенно когда на рынок энергоресурсов выйдет Иран. При этом возможен небольшой подъем российской экономики за счет роста импортозамещения. В целом, 2016 год будет сложным для России. Ситуация в мире будет обостряться и видимых предпосылок к улучшению нет», — резюмировал эксперт.