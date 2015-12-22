Киев, 22 декабря, 2015, 15:12 — ИА Регнум. Экс-губернатор Днепропетровской области, украинский олигарх Игорь Коломойский пообещал при встрече разбить губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили лицо. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico.

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«Если я где-либо его увижу, я разобью ему лицо. Как только он покинет свою должность, я раздавлю его», — заявил Коломойский. Он также добавил, что как только Саакашвили уйдёт со своего поста, он будет избит «как собака». Причину ненависти к Саакашвили Коломойский не сформулировал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Подольский районный суд Киева 14 декабря в полном объёме удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к одесскому губернатору Михаилу Саакашвили администрации Одесской области.

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