Ереван, 22 декабря, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Создавшаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуация фактически является войной, режима перемирия, по сути, нет, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на пресс-конференции 22 декабря.

Photolure Арцрун Ованнисян

При этом он отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе минувшей ночью была относительно спокойной. «Зафиксировано около одного-двух десятков нарушений, что стало обыденным делом, и мы надеемся, что такая ситуация сохранится», — сказал Ованнисян.

Спикер подчеркнул, что рост напряженности обычно бывает обусловлен различными внутриполитическими и внешнеполитическими причинами, после чего наступает относительное спокойствие.

«Не стоит забывать, что любая эскалация напряжения связана с различными политическими событиями, в частности, ситуация последних дней была связана с внутриполитическими развитиями в самом Азербайджане и встречей президентов, прошедшей 19 декабря», — заявил Ованнисян, добавив, что конкретно в сторону армянской границы и приграничных сел было произведено мало выстрелов. По словам Ованнисяна, за последние несколько дней со стороны противника было более 15 жертв. По поводу жертв армянской стороны пресс-секретарь отказался дать информацию, подчеркнув, что она будет представлена позже в виде официального доклада.

При этом спикер военного ведомства заявил, что число потерь в рядах ВС Азербайджана, по некоторым данным, за текущий год составило около 200 человек.

«Сейчас на границе уже нет режима прекращения огня, это лишь относительное спокойствие, которое может быть нарушено в любую минуту», — заметил он, подчеркнув, что противник всеми методами пытается нарушить это спокойствие, о чем говорит, например, передвижение танков на передовой. По его словам, каждый шаг противника встречает решительные ответные меры, которые и сдерживают его. «Удар может быть один, но точный, и это не значит, что ответных мер нет. Они есть, и они решительны», — заключил он.

Как ранее писало ИА REGNUM, перед недавней встречей президентов Армении и Азербайджана в Берне Азербайджан прибег к резкой эскалации ситуации на линии соприкосновения с подразделениями Армии бороны НКР. Помимо обстрелов из стрелкового оружия и минометов, применялись также танки, артиллерия, АО НКР пресекла несколько попыток диверсионного проникновения. В результате инцидентов есть погибшие и раненые с обеих сторон.