Москва, 22 декабря, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год запомнится серьезными геополитическими потрясениями, которые, несомненно, войдут в учебники мировой истории. Он был непростым и насыщенным с точки зрения событий как чисто экономических, так и военно-политических. Постепенно выстраивается новый мировой порядок и перекраивается политическая карта планеты. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM события и итоги уходящего 2015 года.

www.rea.ru Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов

«Главным геополитическим событием года стала война на Ближнем Востоке против ИГ. Россия провела блестящую операцию, разместив на территории Сирии свои самолеты, тем самым громко заявила о возвращении на мировую арену, где уже больше двадцати лет доминировали США. Это, бесспорно, событие года, имеющее далеко идущие последствия. Можно сказать, что в 2015 году Владимир Путин в очередной раз переиграл Барака Обаму, заставив Вашингтон говорить с Москвой на равных. Россия в 2015 году окончательно вернулась на мировую политическую сцену и стала полноправным игроком.

Еще одним значимым событием 2015 года в Ближневосточном регионе было ухудшение отношений между Россией и Турцией. В ноябре турецкие ВВС предательски сбили в Сирии российский военный самолет Су-24, погиб военный летчик. В ответ Москва ввела жесткие экономические санкции против Анкары и значительно увеличила военное присутствие на сирийской территории.

К середине 2015 года события на Украине и в Крыму отодвинулись на второй план и перешли в новую фазу. В начале года военное противостояние между Украиной и Новороссией только усилилось, но после подписания в феврале Минских соглашений стало постепенно угасать. По сути дела, конфликт временно заморожен. Также «крымский вопрос» постепенно уходит из международной повестки на второй и даже на третий план.

В целом запомнится 2015 год многими яркими и неоднозначными событиями, имеющими далеко идущие последствия. С одной стороны, небывалый патриотический подъем жителей России, рекордный рейтинг президента Владимира Путина, ужесточение санкций против России и ответное продэмбарго. С другой стороны, неутешительные показатели российской экономики: рост доллара и низкие цены на нефть, необходимость повышения пенсионного возраста. На международной арене: теракты во Франции, катастрофа российского самолета в Египте, вторжение Турции в Ирак, окончание переговоров по иранской ядерной программе и снятие санкций с Белоруссии и Кубы», — высказал своё мнение Глазунов.

«Можно сказать, в 2015 году России в ряде случаев удалось успешно разрешить или заморозить некоторые мировые конфликтные ситуации и снять напряженность. С другой стороны, по ряду направлений этот успех привел к напряженности в отношениях с другими мировыми игроками. Столько событий на геополитической арене, которые произошли в 2015 году, не происходило даже на протяжении целого столетия», — резюмировал эксперт.