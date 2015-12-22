«События 2015 года войдут в учебники мировой истории»
Москва, 22 декабря, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год запомнится серьезными геополитическими потрясениями, которые, несомненно, войдут в учебники мировой истории. Он был непростым и насыщенным с точки зрения событий как чисто экономических, так и военно-политических. Постепенно выстраивается новый мировой порядок и перекраивается политическая карта планеты. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM события и итоги уходящего 2015 года.
«Главным геополитическим событием года стала война на Ближнем Востоке против ИГ. Россия провела блестящую операцию, разместив на территории Сирии свои самолеты, тем самым громко заявила о возвращении на мировую арену, где уже больше двадцати лет доминировали США. Это, бесспорно, событие года, имеющее далеко идущие последствия. Можно сказать, что в 2015 году Владимир Путин в очередной раз переиграл Барака Обаму, заставив Вашингтон говорить с Москвой на равных. Россия в 2015 году окончательно вернулась на мировую политическую сцену и стала полноправным игроком.
Еще одним значимым событием 2015 года в Ближневосточном регионе было ухудшение отношений между Россией и Турцией. В ноябре турецкие ВВС предательски сбили в Сирии российский военный самолет Су-24, погиб военный летчик. В ответ Москва ввела жесткие экономические санкции против Анкары и значительно увеличила военное присутствие на сирийской территории.
К середине 2015 года события на Украине и в Крыму отодвинулись на второй план и перешли в новую фазу. В начале года военное противостояние между Украиной и Новороссией только усилилось, но после подписания в феврале Минских соглашений стало постепенно угасать. По сути дела, конфликт временно заморожен. Также «крымский вопрос» постепенно уходит из международной повестки на второй и даже на третий план.
В целом запомнится 2015 год многими яркими и неоднозначными событиями, имеющими далеко идущие последствия. С одной стороны, небывалый патриотический подъем жителей России, рекордный рейтинг президента Владимира Путина, ужесточение санкций против России и ответное продэмбарго. С другой стороны, неутешительные показатели российской экономики: рост доллара и низкие цены на нефть, необходимость повышения пенсионного возраста. На международной арене: теракты во Франции, катастрофа российского самолета в Египте, вторжение Турции в Ирак, окончание переговоров по иранской ядерной программе и снятие санкций с Белоруссии и Кубы», — высказал своё мнение Глазунов.
«Можно сказать, в 2015 году России в ряде случаев удалось успешно разрешить или заморозить некоторые мировые конфликтные ситуации и снять напряженность. С другой стороны, по ряду направлений этот успех привел к напряженности в отношениях с другими мировыми игроками. Столько событий на геополитической арене, которые произошли в 2015 году, не происходило даже на протяжении целого столетия», — резюмировал эксперт.