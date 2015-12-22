Дублин, 22 декабря, 2015, 14:27 — ИА Регнум. Короткометражный мультфильм «Кода» ирландского режиссёра-аниматора Алана Холли был признан лучшим анимационным фильмом 2015 года по версии популярного видеохостинга Vimeo американской компании InterActiveCorp. Информацию об этом 17 декабря разместило у себя на сайте Ирландское агентство по кинематографии Irish Film Board.

Цитата из м/ф «Кода». реж Алан Холли. 2015. США

Мировая премьера «Коды» состоялась в июле 2013 года. С тех пор мультфильм принял участие во множестве киноконкурсов и был отмечен престижными наградами, среди которых приз в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» на ежегодном Фестивале интерактивных искусств SXSW и приз за творческий подход к анимации на Фестивале короткометражного кино в Эдинбурге. Фильм также вошёл в шорт-лист престижной кинопремии Academy Award.

В июне 2015 года на сайте Vimeo картина была выложена для свободного просмотра, с того момента его посмотрели более 1,4 миллиона человек.

В основе сюжета 9-минутного фильма — путешествие души, разлучившейся с телом попавшего под машину посетителя паба, и ее диалог со смертью. В мультфильме Алана Холли критики отметили тонкую философию и стилистику, сходную со знаменитыми картинами Хаяо Миядзаки. Полностью ручная работа создавалась в стенах Дублинской киностудии анимации And Maps and Plans в течение двух лет, продюсером картины стал Киаран Дини, музыку к мультфильму написал композитор Шейн Холли.

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