Осло, 22 декабря, 2015, 13:38 — ИА Регнум. Норвежские СМИ получили доступ к докладу консалтинговой компании Rystad Energy, в котором сообщается, что член НАТО Турция покупает нефть у боевиков «Исламского государства» (ИГ — запрещена в России).

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Документ был подготовлен по поручению МИД Норвегии ещё в июле 2015 г. Однако, представитель внешнеполитического ведомства заявил RT, что доклад лишь отражает взгляды его автора и не является единственным источником информации для властей. Депутат парламента Ирака Муваффак ар-Рубаи считает, что НАТО давно пора провести серьёзное расследование в отношении Турции и её связей с ИГ.

Норвежское ведомство подтвердило, что доклад был составлен международной консалтинговой фирмой, и назвало её одним из своих источников информации. Там также заявили, что доклад отражает лишь мнение его автора.

Член парламента Ирака и бывший советник по нацбезопасности Мкваффак ар-Рубаи считает, что странам НАТО пора более тщательно расследовать связи Турции с ИГ: «Турция ведёт не слишком честную игру. Особенно это касается контрабандного ввоза в страну иракской и сирийской нефти и её последующей продажи на турецком чёрном рынке. Сейчас Норвегия, да и в целом ЕС расследуют это. Турция входит в состав НАТО, и, я считаю, на альянсе лежит ответственность по проведению тщательного расследования».