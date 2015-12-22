Чебоксары, 22 декабря, 2015, 13:19 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии подготовили обращение в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Сергея Нарышкина об отмене системы «Платон» в его нынешнем варианте. Соответствующий проект постановления вынесен на обсуждение на предстоящую сессию, которая состоится 24 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг дальнобойщиков в Чебоксарах

В проекте обращения, опубликованного на сайте чувашского парламента, отмечается, что введение системы «Платон» по взиманию платы за проезд для большегрузов стало причиной «многочисленных акций протеста водителей и собственников грузовых автомобилей, а также сочувствующих им граждан на всей территории» России.

При этом в работе системы «Платон» выявлен «ряд существенных недостатков», на что указывают сами дальнобойщики. К примеру, сомнение вызывает экономическое обоснование размера платы, недоумение — авансовая форма оплаты, отсутствие дифференциации платы в зависимости от загру­женности автомобилей и одинаковые штрафы вне зависи­мости от размера бизнеса перевозчиков. Помимо этого, поступают жалобы на технические сбои при регистрации и прокладывании маршрута. Также водители обращают внимание на отсутствие письменных договоров между оператором системы «Платон» и перевозчиками, на нерешенность вопроса с возмещением НДС. Недовольство также вызывает тот факт, что оператором системы взимания платы «Платон» является негосударственная коммерческая организация.

По официальным данным Росстата, автотранспортом перевозится более 60% грузов в стране. «Очевидно, что введение дополнительной платы за автомобильные перевозки будет иметь негативные социально-экономические последствия. В первую очередь, это рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, существенное ухудшение условий для ведения малого бизнеса в сфере транспортных услуг, увеличение безработицы. Все это будет происходить на фоне продолжающегося экономического кризиса», — говорится, в частности, в проекте обращения.

В связи с этим, Госсовет Чувашии «предлагает рассмотреть возможность отмены системы взимания платы» «в ныне действующем виде», отмечается в проекте решения. Отметим, что эта позиция идёт вразрез с позицией президента Владимира Путина, который на пресс-конференции 17 декабря предложил отменить транспортный налог для большегрузов, сохранив систему «Платон».

Напомним, ранее с просьбой отменить «Платон» или ввести мораторий в Госдуму обращались депутаты Орловской, Псковской областей, о подготовке обращения в Федеральное Собрание заявляла группа депутатов Санкт-Петербурга и Свердловской области.

В регионах реакция власти на введение платы для большегрузов разнородна. К примеру, глава Орловской области Вадим Потомский «пообещал помочь» дальнобойщикам, поручив проработать вопрос о снижении транспортного налога для большегрузных автомобилей. И попросил водителей большегрузов «в городе не бузить, несогласованные пикеты не устраивать». Белгородцам удалось добиться встречи с губернатором Евгением Савченко, который обещал передать собранные водителями подписи против «Платона», а также направил в Минтранс письмо с просьбой ввести до весны 2016 года «тестовый» режим работы системы. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский предложил на год отсрочить взимание платы с водителей большегрузов. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов полагает, что после запуска системы «Платон» есть риск, что фуры уйдут с федеральных трасс и станут убивать региональные дороги, в связи с чем попросил глав муниципалитетов согласовать с ГИБДД возможность установки на районных трассах ограничительных знаков для большегрузов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что против оплаты проезда по федеральным трассам выступили те перевозчики, которые занимаются теневым бизнесом.

И сами дальнобойщики принимают меры, помимо уличных акций протеста. В Нижегородской области водители направили в Законодательное собрание обращение, в котором просят у депутатов поддержки в «войне» с Росавтодором. В Белгородской области для противостояния новому закону водители создали независимый профсоюз «Перевозчики Белогорья» и обещали помочь с созданием такой же организации в Курской области. В Ярославской области, где действовало ограничение за проезд большегрузов по дорогам регионального значения (необходимо было платить за спецразрешение), протестующим дальнобойщикам удалось отменить это решение.

«В нашем понимании, сейчас идет передел рынка — некоторые, даже сами представители перевозчиков, подстрекают других не выезжать на линию, и, пользуясь этим моментом, забирают их заказы. Продукты питания, товары народного потребления поставляются — это мы видим в режиме реального времени на наших мониторах, и на основании поступающих средств по системе взимания платы. На сегодня это уже более 700 млн рублей», — заявлял ранее глава Росавтодора Роман Старовойт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста дальнобойщиков начались в разных регионах в ноябре. С 15 ноября за проезд по федеральным трассам стал платным для грузовиков массой более 12 тонн: до 29 февраля 2016 года размер платы составит 1,53 руб/км, с марта 2016 по 31 декабря 2018 года дальнобойщикам придется платить 3,06 рублей. Эти деньги должны пойти на ремонт дорожного полотна, которому, по мнению авторов закона, сильнее всего вредят большегрузы. После многочисленных акций протеста Госдума приняла закон о снижении штрафов для дальнобойщиков, использующих систему «Платон»: штрафы за неуплату уменьшены почти в 100 раз (с 450 тыс. до 5 тыс. рублей). В проекте прошли регистрацию уже более 450 тыс. транспортных средств отечественных грузоперевозчиков и иностранных логистических компаний, работающих на территории страны.