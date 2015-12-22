Оренбург, 22 декабря, 2015, 13:15 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 22 декабря, депутаты горсовета в окончательном чтении приняли главный финансовый документ областного центра на 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Доходная часть бюджета составляет 8 млрд 818,4 млн рублей, расходная — 9 млрд 281,4 млн рублей. Дефицит бюджета предельный — 463 млн рублей.

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По словам председателя горсовета Андрея Шевченко, бюджет впервые сформирован на один год, без прогнозного плана. И, несмотря на непростые экономические факторы, документ получился сбалансированным и абсолютно рабочим: в нем учтены задачи, которые ставят перед нами горожане.

Работа над главным финансовым документов началась с ноября. Проект решения рассмотрен на 14 заседаниях постоянных депутатских комитетов, которые подробно останавливались на отдельных статьях расходной и доходной части документа.

В 2016 году из бюджета Оренбурга профинансируют 27 муниципальных программ, или 87%. Как подчеркнула заместитель главы Оренбурга по экономике и финансам Елена Ремизова, еще два года назад в документе было всего 15% программных обязательств.

Самыми затратными статьями бюджета стали расходы на коммунальную сферу (1 млрд 681 млн рублей) и образование (5 млрд 372 млн рублей). На меры социальной поддержки отдельных категорий оренбуржцев направят 461 млн рублей. Из расходов на коммунальную сферу порядка 1 млрд рублей выделят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Отметим, что депутаты приняли решение в будущем году сократить средства на исполнение наказов избирателей, направив «экономию» именно на переселение горожан из аварийного фонда.

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«Все запланированные городом социальные обязательства мы выполним», — заявила Елена Ремизова.

Напомним, что ранее, на заседании профильного комитета депутат Игорь Коровяковский, комментируя дефицит казны, сделал акцент: «Обычно в течение года в городскую казну поступают дополнительные доходы за счет долгов, поступлений из бюджетов других уровней и других источников, которые в конце года позволяют дефицит компенсировать. Практика показывает, что порядка 30% от дефицита к концу года удается погасить. А депутатам дефицит позволяет построить больше планов на будущий год».