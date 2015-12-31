Москва, 1 января, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Регионы получили право ввести льготы по оплате за капремонт для ряда льготных категорий граждан, сообщает ИА REGNUM. Соответствующие законодательные нормы вступили в силу 1 января.

gorodkirov.ru Капремонт

Субъекты РФ получили право освобождать от платы за капремонт одиноко проживающих пенсионеров 80 лет и старше либо проживающие одиноко пары, если хотя бы один супругов достиг возраста 80 лет. Кроме того, платить 50% взноса за капремонт смогут пенсионеры, достигшие 70 лет, для инвалидов первой и второй групп, а также для семей, имеющих детей-инвалидов. Пенсионеры, достигшие 70 лет, смогут воспользоваться этим правом в случае, если они проживают одиноко либо один из пары достиг этого возраста.

Льгота коснется примерно 2,7 млн человек из числа пенсионеров, и более 8,4 млн человек из числа инвалидов первой и второй группы, а также детей-инвалидов. Ранее зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия») пообещал, что количество справок, которые необходимо будет собрать для оформления льгот, будет минимальным. В ряде регионов уже существуют льготы по оплате взносов на капремонт — так в Кемеровской области освободили от уплаты взносов на капремонт граждан старше 70 лет, в Амурской области ввели 50% скидку для граждан старше 75 лет — такие данные привела глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Льгота будет рассчитываться исходя из минимального стандарта стоимости взноса на капитальный ремонт на 1 квадратный метр, который утверждается субъектом РФ, и на региональный стандарт площади жилого помещения, который используется для расчета жилищной субсидии.