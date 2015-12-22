Ереван, 22 декабря, 2015, 13:09 — ИА Регнум. Дело так называемой «Норкской преступной группировки», когда 25 ноября Служба национальной безопасности Армении провела операцию по ее обезвреживанию, продолжает обрастать новыми деталями, хотя общая картина остаётся под завесой тумана.

Photolure Предполагаемая участница преступной группы

Так, на днях в рамках возбужденного уголовного дела был задержан, а накануне и арестован бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса РА (участие в преступном сообществе), что наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

Ширханян себя виновным не признает, однако с Артуром Варданяном, которого СНБ считает руководителем преступной группы, он знаком. По словам адвоката, с последним Ширханян познакомился в этом году в рамках мероприятий, посвященных Геноциду армян. «Там разные аргументы. Данного человека знают некоторые люди, которые сегодня находятся под арестом. Есть люди, которых он знает, общался. В этих рамках идет расследование», — отметил адвокат Ширханяна.

Согласно сообщению, распространенному пресс-центром СНБ, Ширханян подозревается в участии в созданном Артуром Варданяном преступном сообществе, выполнении конкретных действий и поручений.

Вагану Ширханяну 68 лет. В разные годы он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью МВД Армении, был депутатом Верховного совета и членом постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, первым заместителем министра обороны Армении и министром-координатором производственных инфраструктур.

По некоторым данным, по данному уголовному делу уже задержаны более 30 человек. Сегодня одна из армянских газет сообщила, что помимо Ширханяна арестовано еще несколько человек, которые вместе с Ширханяном работали в министерстве обороны.

Некоторые средства массовой информации ищут во всем происходящем политический подтекст. Задержанных, на уровне домыслов, в основном связывают с теми движениями, которые протестовали против референдума по Конституции.

Также широко распространено мнение, что преступная группа собиралась совершить ряд громких убийств политических деятелей. Однако, армянские аналитики считают, что преждевременно говорить о реальных замыслах и конкретных именах.

Ширханян, являющийся близким соратником бывшего премьер-министра республики Вазгена Саркисяна (был убит в ходе теракта в парламенте Армении 27 октября 1999 года), фактически был премьер-министром при нем, считался пророссийским политиком с хорошими связями в России. Газета «Айкакан жаманак» в связи с этим напоминает, что в 2007 году СНБ предъявило обвинения Ширханяну в связи с отмыванием имеющих подозрительное происхождение денег в ходе предвыборной кампании, полученных от российского предпринимателя Левона Маркоса. Согласно публикациям СМИ того периода, Маркос намеревался осуществить в Армении госпереворот.

На днях занимающий в начале 90-х гг. должность советника президента Армении по вопросам нацбезопасности Ашот Манучарян заявил, что в последнее время Ширханян работал над формированием союза армянских офицеров всеармянского масштаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября, по официальной версии, в результате оперативных мероприятий соответствующих органов Службы национальной безопасности (СНБ) Армении была раскрыта и обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала серию тяжких преступлений на территории Армении.

В ходе организованного в арендованном доме было обнаружено различного вида стрелковое оружие, гранаты, гранатометы, взрывчатые вещества и оборудование, патроны. В частности, 6 автоматов «АК-74», 4 — «АКМ» (один с глушителем), пистолет «ТТ», по одному гладкоствольному и пневматическому ружью, 5261 патронов различного типа, 2 взрывных устройства, 1 взрыватель, противотанковая осколочная мина «МОН 50», 1200 граммов «тротила», 50 граммов «пластида», 11 гранат «Ф1», 46 гранат «РГ», 3 гранаты «РГД-5», 2 противотанковых гранатомета, 20 патронников к стрелковому оружию.

Кроме того, было обнаружено вспомогательное военное оборудование, карты городов Ереван и Гюмри с пометками, свидетельствующая о планировании тяжких преступлений литература. По факту Следственным управлением СНБ возбуждено уголовное дело по признакам по 1-й и 2-й частям статьи 223 (Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе) и 3-й части 235 статьи (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Руководитель и члены группировки арестованы.