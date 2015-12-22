Москва, 22 декабря, 2015, 13:09 — ИА Регнум. Россия усилит таможенный контроль в отношении товаров с Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев в Госдуме. «По целому ряду ведомственного взаимодействия, в первую очередь по таможенной службе, будем наращивать жесткость и строгость администрирования», — сказал он.

yusticiya.ru Таможенный контроль

Говоря о потерях для Украины от приостановления действия соглашения о ЗСТ, Лихачев отметил, что «кратное в разы сокращение поставок с Украины в Россию уже состоялось». «Думаю, нужно говорить еще о 1,5−2 млрд потерь для украинских предпринимательских кругов», —отметил он.

«Ущерб для украинских предпринимателей от потери российского рынка можно оценить следующим образом: в самый тучный год взаимной торговли поставки с Украины в России, это был 2011 год, достигали 20 млрд долларов, по нашим прогнозам, в этом году они упадут до 5,5 млрд долларов», — привел данные замминистра.

Госдума обсудила проект закона «О приостановления РФ действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины». Норма вступит в силу с 1 января 2016 года. Закон принимается в связи с началом действия экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.