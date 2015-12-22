Москва, 22 декабря, 2015, 12:56 — ИА Регнум. Продление санкций ЕС против России оправдывает преступную политику киевских властей и ставит под угрозу сотрудничество России и ЕС в вопросах улаживания конфликта в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил журналистам 22 декабря вице-спикер Госдумы Николай Левичев («Справедливая Россия»). «Продление санкций ЕС против нашей страны — это оправдание Западом преступной политики киевских властей, которые откровенно саботируют реализацию Минских соглашений и укрепляются в чувстве собственной безнаказанности», — сказал Левичев.

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Он напомнил, что Россия никогда не являлась стороной конфликта, а лишь предложила свое посредничество в урегулировании украинского кризиса, спровоцированного геополитическими амбициями и политикой США и ЕС. «Евросоюз, чтобы спасти киевскую клику и свои инвестиции в переформатирование Украины, был вынужден также выступить в роли посредника. Неужели в Вашингтоне и Брюсселе не понимают простую истину — санкции одного посредника и гаранта против другого ставят крест на самой идее подобного формата?» — задается вопросом Левичев.

По словам парламентария, «если в новогодние праздники вместо праздничных салютов небо Луганской и Донецкой народных республик вновь озарят артиллерийские залпы — вина за это ляжет целиком и полностью на западных покровителей Украины».

Парламентарий полагает, что Евросоюз может ждать судьба Советского Союза: «Евросоюз с его голосованием в «едином порыве» по всем вопросам, касающимся России, напоминает Советский Союз в последнее годы существования. Рано или поздно ЕС закончит точно так же, как СССР. Причем развал Европы станет, прежде всего, проблемой для США. Пока еще Вашингтон имеет дело с обезличенной массой псевдополитиков, укрывшихся синим флагом с желтыми звездочками, вместо реальных политических субъектов».

Левичев убежден, что «с такой неумной внешней политикой Европе скоро придется искать новые пути межгосударственного взаимодействия», и это станет ее политическим «ренессансом».

Он обратил внимание на то, что Россия всегда старалась поддерживать отношения с европейскими странами и даже в самые сложные времена решала совместные проблемы путем диалога. «Не будет ЕС, будем договариваться с Германией, Грецией, Испанией, Италией, Францией, освобожденными от обязательств петь в общем хоре», — сказал он.

Накануне стало известно, что Евросоюз окончательно подтвердил согласованное ранее послами ЕС продление антироссийских экономических санкций до 31 июля 2016 года.