Москва, 22 декабря, 2015, 17:03 — ИА Регнум. По результатам осеннего смартмоб-проекта «Грибоедов — жив!» выпущен полнометражный документальный фильм «Грибоедов — жив! 220 лет спустя». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Российского нового университета. Фильм уже появился в сети и доступен к просмотру. Проект приурочен к 220-летнему юбилею выдающегося писателя, композитора, лингвиста и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова.

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Организаторы проекта рассказали, что картина создана в жанре читки пьесы, популярного в театре, но в данном случае текст получил воплощение не на сцене, а на экране, и стал полнометражным видеофильмом. Участники смартмоба самостоятельно снимали чтение отрывков из «Горя от ума» и выкладывали на YouTube с хэштегом #Грибоедов_жив. Кроме этого, на четырёх площадках была организована профессиональная видеосъемка: в Российском новом университете, Московском детском фонде, музее-заповеднике Грибоедова «Хмелита» и в образовательном комплексе «Воробьевы горы».

В проекте приняли участие 220 человек в возрасте от 4 до 85 лет — актеры и режиссеры, школьники и их родители, пенсионеры, писатели, художники, журналисты, иностранцы и многие другие. «Получился фильм с множеством лиц и голосов наших современников, литературный проект, участником которого становится и тот, кто читает, и тот, кто смотрит видео и слушает текст Грибоедова», — комментирует режиссёр фильма Алена Нарциссова.

Видео, вошедшее в фильм, было по большей части импровизационным — участники брали книгу и сразу читали. По словам редактора картины, писателя Игоря Мытько, получился на редкость интересный опыт, поскольку «вместо классических, выверенных интонаций, тысячекратно прозвучавших от многих поколений профессиональных актеров, при редактировании удавалось услышать совершенно неожиданные интерпретации».

Съемки картины проходили не только в профессиональных студиях, но и в совершенно неожиданных местах — на детской площадке, в тренажерном зале, в гардеробе, в ночном московском дворике. В этих условиях звук, освещение и другие параметры от места к месту сильно отличались, поэтому, чтобы сохранить весь колорит, профессиональная запись на студиях тоже велась в как можно более непринуждённой обстановке и с первого дубля.

Особое внимание в фильме уделено музыкальному сопровождению. На протяжении практически всей картины звучат вальсы Александра Грибоедова и произведения его любимых композиторов — Моцарта, Бетховена, Гайдна, Вебера. Как пояснила видеооператор проекта Инесса Козьмина, «Это не только нивелировало некоторые технические шероховатости видео, но и добавило особое ощущение, будто Грибоедов где-то очень близко и действительно «Грибоедов жив».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смартмоб-проект «Грибоедов — жив!» завершился в России 23 ноября. В течение трёх недель участники цитировали любимые отрывки из пьесы «Горе от ума» и выкладывали видео на YouTube. Мероприятие было приурочено к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова и ставило главной целью привлечь внимание общественности к личности и творчеству знаменитого поэта, политика и дипломата, которого в России часто называют писателем одной книги.

Комедия «Горе от ума» по художественному уровню сильно превзошла другие произведения автора. По сей день она остаётся классикой сатиры и одной из вершин русской драматургии. Пьеса послужила источником многочисленных крылатых фраз, таких как «Счастливые часов не наблюдают», «А судьи кто?», «Свежо предание, а верится с трудом», которые популярны до сих пор, хотя многие уже не помнят, откуда они появились.

Чтение русской классики с использованием современных технологий набирает популярность по всему миру. В 2014 году компанией Google и музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» был организован международный марафон «Каренина. Живое издание». Тогда в разных уголках мира собрались сотни ценителей творчества Толстого и в течение 36 часов читали роман от начала до конца. В чтениях приняли участие 723 исполнителя из России и других стран.

В сентябре 2015 года был запущен международный проект «Чехов жив», в рамках которого в течение суток от Лондона до Гонконга и Сахалина прошли театрализованные онлайн-чтения произведений русского писателя.

А совсем недавно — 8 декабря в прямом эфире ВГТРК стартовали международные чтения романа-эпопеи «Война и мир». Известные актеры, политики и спортсмены за 60 часов трансляции прочли произведение Льва Толстого от первой до последней строчки.