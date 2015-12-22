Токио, 22 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Вооруженное судно береговой охраны Китая замечено впервые у спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает Associated Press.

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Китайские суда регулярно ходят вокруг спорных островов, однако, как заявил пресс-секретарь береговой охраны Японии Йосуке Ватануки, вооруженный корабль был замечен в районе впервые.

«Нам не известны намерения Китая, но наш ответ останется прежним, и мы будем действовать спокойно и решительно для обеспечения безопасности Японии», — заявил он.

Из четырех кораблей, которые были замечены 22 декабря, только один был вооружен. Тем не менее, корабли не приблизились на достаточное расстояние к островам, чтобы нарушить территориальные воды Японии.