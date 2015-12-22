Роквилл, США, 22 декабря, 2015, 12:13 — ИА Регнум. Исследования американских учёных из Национального института рака, находящегося в городе Роквилле (Мэриленд, США), подтвердили пользу регулярного употребления кофе. У тех, кто часто пьёт этот напиток, снижается риск преждевременно смерти, пишет MedPage Today со ссылкой на автора исследования доктора Эрикка Лофтфильда (Erikka Loftfield).

allmoldova.com Чашка кофе

Лофтфильд с группой учёных института проводил исследование на протяжении десяти лет. В результате учёные пришли к выводу, что люди, которые пили кофе регулярно, реже подвергались риску умереть, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Для тех, кто не пьёт кофе, риск преждевременной смерти повышен — так считают авторы исследования.

«Кофе содержит многочисленные биологически активные соединения, в том числе фенольные кислоты, калий и кофеин,» — пояснил Лофтфильд.

По данным исследования, риск смерти был самым низким для тех, кто пил четыре-пять чашек кофе в день. Исследования показали, что потребление кофе связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от хронических заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, пневмонии и гриппа. Риск самоубийства также понижен для пьющих кофе.

К сожалению, против рака кофе не помогает. «Мы не обнаружили связь между кофе и общей смертности от рака,» — сообщает Лофтильд.

Читайте также: Учёные США: Кофе разрушает нейронные связи мозга