Москва, 22 декабря, 2015, 12:11 — ИА Регнум. 2015 год можно в полной мере назвать годом реализации программы импортозамещения, которая коснулась абсолютно всех отраслей, от энергетики до сельского хозяйства. Не все и не везде пока получается, но из чисто декларируемой и политизированной программы развития экономики импортозамещение вдруг стало абсолютной реальностью нашей жизни, заметной каждому.

alphacoders.com Сыры

Аграрный сектор наиболее активно бросился в импортозамещение — и здесь результаты наиболее заметны, как, впрочем, и сложности, с которыми столкнулись наши производители. На данный момент мы видим растущий ассортимент российской сельхозпродукции и постоянное повышение ее качества. Если в начале продуктового эмбарго российская продукция очень сильно уступала своим западным конкурентам, и абсолютно не верилось, что мы можем достичь результатов, то сейчас это уже не так заметно.

Российская продукция могла бы быть такой же качественной, как западная, но, увы, пока мы не можем гордиться вкусными российскими сырами, рынок занимает преимущественно белорусская продукция. А штучными фермерскими удачными проектами всех не накормишь.

«Изменилось очень многое, в России запущены миллиардные проекты в аграрном секторе, — комментирует вице-президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий, руководитель центра стратегического консалтинга Егор Клопенко. — Мы смогли запустить производство продукции, которая вообще была не свойственна нам, и где у нас был полный провал. Например, мясное животноводство. Ряд областей смог получить серьезные инвестиции благодаря запуску новых сельскохозяйственных проектов. Причем качество отечественной продукции оценили не только обычные потребители, но даже, например, ресторанный рынок, где вначале слышалось очень много сомнений по поводу российских продуктов, а сейчас в меню полно деликатесов из самых разных регионов страны — от Дальнего Востока до Мурманской области».

Энергетика — импортозамещение здесь идет достаточно медленно, и более заметна тенденция к смене партнеров, вместо традиционных западноевропейских партнеров мы все больше видим друзей по БРИКС, таких, как, например, бразильский электротехнический гигант WEG, поставляющий промышленные электродвигатели в российский энергетический сектор, или китайские инвесторы, благодаря которым реализуется целый ряд крупных энергетических проектов.

«Строительство в России Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, которая будет введена в строй уже в следующем году, это уникальный пример партнерства Китая и России в отрасли, — заявил Николай Коцюк (ООО «КОМТЕХЭНЕРГО», бренд CONSTANT). — В рамках этого проекта мы научились активно работать с нашими китайскими партнерами и смогли совместно построить один из самых современных энергетических объектов в России на сегодняшний день».

Впрочем, и наши российские производители начали больше работать с энергетиками, и впервые за два десятилетия мы увидели рост объемов производимого российского оборудования для отрасли по отношению к поставляемому из-за рубежа. Раньше тенденция была абсолютно однозначной — постоянное падение доли производимой продукции с момента распада СССР.

Финансовый сектор в той или иной мере также затронуло своеобразное импортозамещение. На протяжении всего года западные игроки заявляли о выходе из российского банковского рынка, а их заменили наши отечественные финансовые группы. Правда, ситуация на рынке не позволила всем иностранцам реализовать планы по продаже своего бизнеса в России, но постепенно это происходит, и рынок меняется. По оценке экспертов, вместо западных финансовых групп в Россию могут прийти азиатские, которые раньше здесь практически не были представлены.

Еще одним ярким примером импортозамещения стал туризм. Да, тут, к сожалению, нам сопутствовали очень грустные и трагические события, но тем не менее внутренний туризм растет, строятся наши собственные курорты, привлекаются инвестиции в отели, и рождается инфраструктура. Причем на кону миллиарды долларов. Если, например, получится перезапустить туристический поток из Турции в Крым и Сочи, то внутри страны будет оставаться ежегодно не менее 10 миллиардов долларов. Это очень большие деньги для экономики не только регионов, но и страны в целом. И это только лишь часть туристического потока, который мы смогли бы освоить в рамках страны.

«Мы видим, что экономика переформатируется и что проекты импортозамещения уже начинают жить сами по себе, — отметил Егор Клопенко. — Да, сейчас очень негативный внешний экономический фон, но, возможно, только благодаря этому смогли запуститься внутренние механизмы, которые сейчас трансформируют нашу экономику. Причем импортозамещение, на мой взгляд, может стать более выгодной и прибыльной статьей дохода, чем торговля нефтью. Здесь скрыты десятки и даже сотни миллиардов долларов ежегодного дохода для страны, которые раньше мы теряли и дарили нашим конкурентам на мировых рынках. Мы дарили десятки миллиардов туркам, европейцам, американцам, хотя могли их оставить внутри страны и обеспечить своим гражданам трудоустройство и доход. Я считаю, что импортозамещение — важнейший экономический процесс, который сложно переоценить и который, если не будет остановлен в ближайшее время резким ростом стоимости нефти, приведет нашу страну к каким-то действительно положительным внутренним изменениям».