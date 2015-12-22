Пекин, 22 декабря, 2015, 11:38 — ИА Регнум. Концерн Chery Automobile стал первым автопроизводителем из Китая, количество выпущенных автомобилей которого превысило отметку в 5 млн шт.

China Photos / Getty Images Конвеер Chery Automobile. КНР

Накануне с конвейера в г. Хэфэй, провинция Аньхой, сошел 5-миллионный автомобиль марки Chery. Им стала самая продаваемая модель в Китае — Arrizo5. В ноябре компания продала 50,540 автомобилей, что на 22,9% больше чем в ноябре прошлого года. За первые шесть месяцев продажи увеличились на 17% и составили 252,439 проданных автомобилей, пишет «Синьхуа».

Автоконцерн Chery Automobile был основан в 1997 г. в городе Уху, провинция Аньхой. В 2007 г. компания продала свой первый миллион автомобилей. За все время работы концерн потратил $4,6 трлн на разработку и развитие собственных автомобильных технологий.

Chery зарегистрировал более 7,3 тыс. патентов. В настоящее время Chery активно сотрудничают с британским концерном Jaguar Land Rover, собирая автомобили этих марок в Китае.