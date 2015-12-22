Москва, 22 декабря, 2015, 11:05 — ИА Регнум. Въездной турпоток в Российскую Федерацию по итогам 9 месяцев 2015 года стал рекордным за последние семь лет. Россию за этот период посетили почти 20,7 млн человек, что на 8% больше по сравнению с 2014 годом, сообщили в Ростуризме.

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Одновременно отмечается уменьшение количества жителей России, выезжающих на отдых за рубеж. За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выездной турпоток сократился на 20%.

В десятке стран, граждане которых чаще других указывали «туризм» в качестве цели путешествия в Россию, на первом месте Китай: в 2015 году — 583,6 тыс. человек. Также в тройке лидеров по этому показателю, как и в 2014 году, — Германия и США (319 и 153 тыс. туристов соответственно). На последующих местах расположились Турция, Израиль, Великобритания, Республика Корея, Италия, Испания и Франция.

При этом структура въездных турпотоков постепенно меняется. Количество путешественников, прибывающих в Россию из стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, растет.

В 2015 году наибольший прирост относительно аналогичного периода 2014 года дал Иран, который впервые вошел в топ-20 стран-лидеров международных прибытий в Россию. Количество туристов из Аргентины выросло на 28%, из Тайваня — на 23%, из Китая — на 21%, из Гонконга — на 18%, из Республики Корея — на 13%.

Туристический трафик из Европы и Северной Америки, напротив, — стагнирует или даже уменьшается начиная с середины 2014 года. Так, например, если турпотоки из Германии, США, Италии в этом году изменились незначительно по сравнению прошлым годом, то снижение трафика из Нидерландов, Чехии, Швеции, Литвы и Дании составило от 20−49%.