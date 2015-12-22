Москва, 22 декабря, 2015, 10:48 — ИА Регнум. МЭР ожидает кратного сокращения поставок с Украины в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. «Ущерб для украинских предпринимателей от потери российского рыка можно оценить следующим образом: в самый тучный год взаимной торговли поставки с Украины в России, это был 2011 год, достигали 20 млрд долларов, по нашим прогнозам, в этом году они упадут до 5,5 млрд долларов», — привел данным замминистра.

Валерий Ковинин. Телега

«Таким образом, кратное в разы сокращение поставок с Украины в Россию уже состоялось. Думаю, нужно говорить еще о 1,5−2 млрд потерь для украинских предпринимательских кругов», — добавил Лихачев.

При этом МЭР предлагает заместить приостановление действия соглашения освоением рынков юго-восточных партнеров, рынков Латинской Америки, Африки. Кроме того, он указал «на мощную систему поддержки экспорта, которая запущена и становится на крыло в РФ».