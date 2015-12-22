Калуга, 22 декабря, 2015, 09:43 — ИА Регнум. Распоряжением городской управы города Калуги на должность заместителя городского головы — начальника управления строительства и земельных отношений города Калуги назначен Дмитрий Денисов. Накануне он приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluga-poisk.ru Дмитрий Денисов

По словам городского головы Константина Горобцова начальником управления строительства и земельных отношений горуправы Денисов назначен «после непродолжительного отпуска».

Напомним, с должности начальника управления строительства и земельных отношений городской управы Дмитрий Денисов ушел 27 октября, написав заявление «по собственному желанию». Отставка Дмитрия Денисова последовала после обыска, проведенного 23 октября сотрудниками Следственного управления СКР по Калужской области в управлении строительства и земельных отношений. Обыск и выемка документов производились и в кабинете самого Денисова. Чиновник подозревался правоохранительными органами в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским региональным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении заместителя городского головы Калуги, начальника Управления строительства и земельных отношений Дмитрия Денисова. Чиновнику инкриминировали незаконную выдачу в интересах корпорации ООО «Русская недвижимость» разрешения на эксплуатацию нового общежития Калужского государственного университета, которое фактически построено только на 50%. Недостроенное здание корпорация «Русская недвижимость» планировала затем продать министерству образования РФ за 1,5 млрд рублей.

Между тем в ряде калужских СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что прокуратура области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Денисова.