Вашингтон, 22 декабря, 2015, 09:41 — ИА Регнум. Сегодня около 4:30 по московскому времени состоялся успешный запуск ракета-носитель Falcon 9, через несколько часов стало известно, что американской компании SpaceX удалось совершить посадку первой ступени Falcon 9. В связи с этим основатель всемирно популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг поздравил команду компании.

www.facebook.com/SpaceX Удачный старт

«Поздравляю команду SpaceX. Запуск ракетыв космосизатемуспешнаяеепосадкаобратнонаЗемле — это историческоеинженерное достижениедля всего человечества», — сообщил Цукерберг на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM ранее сообщала о запуске и приземлении американского ракеты-носителя Falcon 9.

Она стартовала в 4:29 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Задача Falcon 9, с которой она успешно справилась, выведение на орбиту 11 искусственных спутников Земли: спутников связи OG2 для телекоммуникационной компании Orbcomm.

Отметим, что у компании SpaceX впервые после ряда неудачных попыток удалось совершить запуск ракет-носителей.

Позже, стало известно, что совершить мягкую посадку первой ступени Falcon 9 после запуска спутников связи получилось, о чем сразу же сообщили на официальном сайте компании. Ступень ракеты через девять минут после запуска вертикально приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в 10 километрах от места запуска.