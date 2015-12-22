Оренбург, 22 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбурге за неделю (с 14 по 21 декабря) литр бензина в среднем упал в цене на 0,3% (11 копеек) и стоит 34,74 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате.

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Падение цен коснулось марок АИ-92 и АИ-95. Ходовой бензин (АИ-92) подешевел на 0,5% (16 копеек), АИ-95 — на 0,1% (4 копейки). Также уменьшилась и стоимость дизтоплива — на 0,1% (5 копеек).

На данный момент литр АИ-80 стоит 32,14 рубля, АИ-92 — 33,10 рубля, АИ-95 — 37,20 рубля, дизтоплива — 36,23 рубля.

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Напомним, что неделей ранее (с 7 по 14 декабря) также отмечено снижение цен на бензин. Литр бензина марок АИ-80 и АИ-92 подешевел на 14 и 20 копеек соответственно.