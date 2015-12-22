Москва, 22 декабря, 2015, 04:18 — ИА Регнум. На состоявшейся 21 декабря в Москве сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Армении Серж Саргсян выступил с речью, коснувшись хода реализации достигнутых на сентябрьской сессии СКБ ОДКБ договоренностей, приоритетов председательства Армении в организации, намеченных на ближайшее время в рамках ОДКБ мероприятий, а также международных и региональных проблем и вызовов. В этом контексте президент Армении, в частности, отметил:

Аппарат президента Армении На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

«Уничтожение турецкими вооруженными силами российского СУ-24 стало серьезным вызовом усилиям, направленным на противодействие терроризму и урегулирование ситуации в Сирии, восстановление мира в регионе. Любое пособничество терроризму подлежит самому строгому осуждению.

В развитии ситуации со сбитым российским самолетом мы все стали свидетелями того, как происходит становление и укрепление действенных военно-политических блоков. Безоговорочная поддержка Турции странами НАТО, включая, например, Грецию, наглядно продемонстрировала, что принцип «один за всех и все за одного» является обязательным условием эффективности подобных структур. Даже в том случае, когда действия Турции пошли вразрез со всеми нормами и принципами добрососедства, даже при том, что она сбила самолет, выполняющий важнейшее для всего мирового сообщества боевое задание по борьбе с терроризмом, а это означает, что враждебное действие совершено не только в отношении России, никто из стран НАТО не поставил под сомнение действия турецкой стороны. Нам надо этому учиться.

Конечно, у каждой страны свои интересы, свои приоритеты, но это не должно противопоставляться нашим общим интересам и взаимным обязательствам. Каждый раз когда Вооруженные силы Азербайджана применяют стрелковое оружие всех калибров, минометы и артиллерийские установки против Республики Армения, они стреляют по Астане, Душанбе и Бишкеку, по Москве и Минску. Напомню, что у нас есть соответствующая статья в Уставе. И если мы не только не применяем эту статью, не обсуждаем сложившуюся ситуацию, не считаем нужным взять трубку и поинтересоваться, что же происходит в союзнической Армении, но при этом еще и голосуем против интересов союзника в международных организациях, принимаем двусторонние декларации с третьими странами, текст которых направлен против союзников по ОДКБ, то мы просто подставляем под эти выстрелы всю нашу организацию, ее престиж, ее значимость.

Политика Азербайджана нацелена на эскалацию конфликта. К сожалению, после Душанбинской сессии ситуация не только не стабилизировалась, но и приобрела более напряженный характер. Азербайджанская сторона, не ограничивается использованием тяжелой артиллерии, в том числе турецкого производства. 8 декабря вооруженные силы Азербайджана впервые с установления режима прекращения огня в 1994 году перешли к танковому и гаубичному обстрелу, что поднимает напряженность на новый и очень опасный уровень

Учитывая складывающуюся в последнее время напряженную атмосферу в регионе, не следует исключать вероятность того, что на этот шаг Азербайджан пошел с подсказки и при поддержке извне».

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, выступая в Университете ADA в Баку в ходе визита в начале декабря с.г., отметил, что для решения вопроса Нагорного Карабаха Армения должна освободить оккупированные земли. Кроме того, он заявил, что Анкара поддерживает Баку в этом вопросе. «До полного освобождения азербайджанских территорий Турция будет рядом с Азербайджаном», — отметил Давутоглу.

Армения неоднократно поднимала вопрос несогласованности позиций стран-участников ОДКБ в международных структурах. В частности, нарекания Армении касаются центральноазиатских членов, на международных площадках традиционно выступающих с позиций азербайджанской стороны.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан являются странами-членами организации «Исламская конференция», которая по вопросу Нагорного Карабаха занимает выраженную проазербайджанскую позицию. Кроме того, Казахстан и Киргизия являются членами Союза тюркоязычных государств, и руководители этих стран неоднократно заявляли, что карабахская проблема должна быть урегулирована в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Cтоит также напомнить, что официальный Минск старательно избегал демонстрации поддержки России в конфликте с Турцией. По итогам состоявшегося 9 декабря заседания Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба Вооруженных сил Армении — председатель Военного комитета ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что все начальники штабов организации поддержали позицию России в конфликте с Турцией, в частности — осудили уничтожение турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии как «удар в спину» и назвали «подлой» агрессию Турции. После этого министерства обороны Белоруссии, Казахстана и Киргизии заявили, что Хачатуров не выразил официальных позиций Минска, Астаны и Бишкека.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 г. Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном (впоследствии Узбекистан вышел из организации).