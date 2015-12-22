Цюрих, Швейцария, 22 декабря, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занял восьмое место в рейтинге самых одобряемых политиков в мире. Социологическое исследование проведено международным консорциумом независимых исследований WIN/Gallup International (Швейцария) среди граждан 65 стран. Число опрошенных — 64 тысячи человек. Результаты исследования опубликованы на сайте Worldwid Inderpendent Network.

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На первом месте оказался президент США Барка Обама. Одобряют его 59% опрошенных, а 29% — напротив относятся к нему отрицательно. При этом на Ближнем Востоке и в Северной Африке Обаму положительно оценивает не более 33%.

Второе место рейтинга занимает канцлер Германии Ангела Меркель: 42% респондентов относится к ней положительно, а 29% — отрицательно. На третьем месте находится премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Его одобряет 73% опрошенных, 28 процентов недовольны им.

К президенту России Владимиру Путину положительно относятся 33%. Но в целом он занимает только восьмое место — такой результат получается при суммировании положительных и отрицательных оценок. 43% респондентов относятся к Путину отрицательно. Причём хуже всего к российскому президенту относятся в странах Шенгенской зоны и в США.

Опросы общественного мнения на территории России показывают его высокий рейтинг среди соотечественников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ на 22 октября 2015 года рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ установил новый рекорд, достигнув отметки 89,9%.

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