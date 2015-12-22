Омск, 22 декабря, 2015, 08:51 — ИА Регнум. В Москве состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе заседания российская сторона предложила Омск в качестве площадки проведения одного из саммитов ЕАЭС в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, мероприятие предполагается приурочить к 300-летию города, которое состоится в августе 2016 года.

kremlin.ru Заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в Москве

О том, что следующая встреча на высшем уровне стран-членов ЕАЭС пройдет в Омске, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам саммита ЕАЭС. По его словам, с соответствующим предложением в рамках прошедшей в понедельник в Москве встречи выступила российская сторона.

В облправительстве напомнили, что возможность проведения в Омске заседания высшего Евразийского экономического совета губернатор Виктор Назаров обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. Глава государства тогда поддержал инициативу руководителя региона.

Уточняется, что тема организации и проведения делового мероприятия в Омске уже проработана на уровне российского правительства и накануне была вынесена на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. Участники заседания поддержали предложение России.

«Омская область заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС, являющимися важнейшими внешнеэкономическими партнерами региона. Губернатор Виктор Назаров уверен, что проведение в Омске в год 300-летия основания города такого статусного мероприятия, как саммит Евразийского экономического союза, будет способствовать повышению деловой активности и расширению сфер сотрудничества со странами-участницами ЕАЭС», — говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, договор о создании ЕАЭС около года назад подписали Россия, Казахстан и Белоруссия, позже к нему присоединились Армения и Киргизия. Договор вступил в силу с 1 января 2015 года. Регулирующим органом ЕАЭС является Евразийская экономическая комиссия, которая заработала в 2012 году.

Впервые вопросы налоговой политики Евразийского экономического союза в формате всей «пятерки» обсуждались именно в Омской области. В июне 2015 года в Омске состоялось заседание консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при коллегии Евразийской экономической комиссии. Впервые подобное мероприятие проходило не в одной из столиц и с участием представителей всех пяти стран-участниц ЕАЭС, подытожили в облправительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которое состоялось в Кремле, были подведены итоги первого года работы Евразийского экономического союза и определены ориентиры для дальнейшего развития интеграционного объединения.