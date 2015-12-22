Киев, 22 декабря, 2015, 07:47 — ИА Регнум. Украинское руководство намерено подать против России новые иски для взыскания с РФ компенсаций. Присоединив Крым к своей территории, Россия нанесла ущерб ряду украинских компаний. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе интервью телеканалу «Общественное ТВ».

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«Мы ведем работу над судебными процессами, которые планируются в будущем, относительно компенсации и по отдельным нашим компаниям. Некоторые будут в ближайшее время», — заявил Климкин.

К так называемым пострадавшим компаниям Климкин отнёс «Ощадбанк», «Нафтогаз» и ряд других организаций. Украинский дипломат уточнил, что в процессе подачи на России исков участвует МВД этой страны. «МИД занимаемся координацией этих процессов. Но будут и другие иски в ближайшее время, поскольку мы отработали с юристами логику этих исков», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 22 сентября заявил, что его страна в международных судах потребует у Российской Федерации компенсировать ущерб за Крым и Донбасс.

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