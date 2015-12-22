Новосибирск, 22 декабря, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Министерства экономического развития региона о взыскании с «Литий-ионных технологий» («Лиотех») почти 500 млн рублей задолженности, сообщили ИА REGNUM в суде.

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«Иск удовлетворен полностью. Сумма взыскания составила 498,85 млн рублей», — уточнили в суде.

Стоит сказать, что ранее Минэкономразвития Новосибирской области и «Роснано», которому принадлежит «Лиотех» планировали заключить мировое соглашение.

Напомним, иск о взыскании с «Лиотеха» задолженности в размере 498,85 млн рублей, был подан в суд в начале августа. После этого «Роснано» неоднократно сообщало о том, что собирается решить вопрос мирным путем и, что даже подписано соглашение, в связи с которым задолженность будет погашена до конца 2020 года. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось и переносилось.