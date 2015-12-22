Владивосток, 22 декабря, 2015, 07:14 — ИА Регнум. Друзья тигр Амур и козёл Тимур, обитающие в сафари-парке Приморского края, могут стать героями мультфильма. Предложение снять мультик о необычной дружбе в Министерство культуры РФ поступило от директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, пишут «Известия».

safaripark25.ru Тигр Амур и козёл Тимур

В своём обращении в Минкульт Мезенцев отметил, что такая дружба достойна того, чтобы о ней узнало как можно больше детей. Ребят история о дружбе между хищником и травоядным, который не испугался сильного тигра, научит доброте.

«Эта история стала, с одной стороны, символом смелости и бесстрашия козла, а с другой стороны — это символ чистой и трогательной дружбы. История дружбы — это «зеркало» для людей: каждый может посмотреть, как заботливо относятся друг к другу животные, и посмотреть на себя — на отношения между людьми», — сообщил в письме Мезенцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у подружившихся в сафари-парке тигра Амура и козла Тимура появилась своя страничка в Instagram. Необычная дружба животных собрала множество подписчиков и в других соцсетях. Дружба между животными возникла в ноябре этого года.

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