Австрия советует Болгарии отложить вопрос со вступлением в Шенген
София, 22 декабря, 2015, 06:38 — ИА Регнум. Посол Австрии в Болгарии Роланд Хаузер считает, что властям республики стоит отложить вопрос о присоединении к Шенгенской зоне. Об этом австрийский дипломат заявил в интервью «Болгарскому национальному радио».
По его словам, Шенгенское соглашение сегодня «подвергается серьёзному испытанию». «В рамках Шенгенской зоны возводятся заграждения, вновь вводится контроль на границах. Европейская комиссия всерьёз обдумывает изменения в этом направлении. Я не думаю, что это подходящий момент для Болгарии настаивать на членстве в Шенгене», — сказал Хаузер.
«Будущее Шенгенского соглашения не ясно, но уже очевидно, что оно претерпит серьёзные изменения. Так что Болгарии нужно снова подождать, и когда будут ясны очертания новых рамок Шенгена, вновь вынести вопрос о своём членстве на повестку дня. И я уверен, что тогда Австрия поддержит Болгарию», — заявил австрийский посол.
Напомним, что в ноябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обрушился с критикой на государства Шенгенской зоны, заявив, что они не выполняют своих обязательств по соглашению в ситуации с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
По мнению болгарского премьера, шенгенская информационная система сегодня на практике не работает. «Это более чем факт. Страны, которые состоят в Шенгене, в особенности Греция, не исполняют своих обязательств по договору. Не говоря уже о странах, как Австрия, Германия, Венгрия, через которые поток беженцев проходит таким образом, который даже не описывается в Шенгенском соглашении», — заявил Борисов. В то же время Болгария, которая только претендует на принятие в Шенген, по его словам, «гораздо более строго охраняет свои границы».
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о перспективах и сроках вступления Болгарии в Шенгенскую зону уже неоднократно откладывался на протяжении последних лет. Аналогичным образом дело обстоит и с соседней Румынией. Присоединению этих стран к соглашению противится целый ряд стран-членов ЕС, в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение. Отказ мотивируется, в частности, недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью в этих странах.
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