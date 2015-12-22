Москва, 22 декабря, 2015, 05:26 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют закрыть Библиотеку украинской литературы, а вместо неё создать Мультимедийный центр славянских народов. Об этом заявил адвокат Иван Павлов, осуществляющий защиту директора библиотеки Натальи Шариной, передаёт 22 декабря «Русская служба новостей».

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Отметим, что в конце октября столичные власти изменили ведомственное подчинение Библиотеки украинской литературы. В соответствии с распоряжением за подписью мэра Москвы Сергея Собянина, учреждение было передано в введение департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Библиотеке украинской литературы в Москве пришли обыски, по их итогам в правоохранительных органах заявили, что в библиотеке найдена запрещенная литература, в том числе экстремистского и националистического характера. Книги были направлены на экспертизу.

В отношении директора учреждения Натальи Шариной было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной ненависти и вражды». В настоящее время она находится под домашним арестом.