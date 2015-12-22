Канберра, 22 декабря, 2015, 04:43 — ИА Регнум. Действующая на территории Ирака и Сирии террористическая группировка «Исламское государство» вынашивает планы по созданию «отдалённого халифата» на территории Индонезии. С заявлением об этом 22 декабря выступил генеральный прокурор Австралии Джордж Брэндиc в интервью изданию The Australian.

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По его словам, «Исламское государство» рассчитывает наращивать своё присутствие в Индонезии как напрямую, так и при помощи подчиняющихся ему локальных террористических группировок.

Отметим, что власти Австралии, которая является союзником США в борьбе против группировки «Исламское государство», в последнее время отмечают возросший уровень террористической угрозы в стране.

В начале декабря австралийский парламент одобрил закон об ужесточении ответственности за террористическую деятельность, предусматривающий возможность лишения лиц с двойным гражданством, подозреваемых в терроризме, гражданства Австралии.

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