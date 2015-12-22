Тирасполь, 22 декабря, 2015, 04:41 — ИА Регнум. «Ситуация в переговорах с молдавскими партнёрами находится в стадии «крутого пике», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, глава дипломатического ведомства ПМР Виталий Игнатьев на встрече с главой делегации ЕС в Молдавии Пирккой Тапиолой.

.fresher.ru В резервации

Игнатьев выразил надежду, что ЕС поможет Приднестровью наладить «транспарентное взаимодействие с РМ, которое исключало бы односторонние шаги, ухудшающие благосостояние людей». «Полагаю, нам удастся общими усилиями, в том числе при поддержке Европейского союза, сохранить парадигму диалога, равенства сторон за столом переговоров», — сказал приднестровский дипломат.

В рамках дискуссии Игнатьев акцентировал внимание европейской стороны на новых дискриминационных шагах, в одностороннем порядке предпринимаемых Молдавией и Украиной в отношении Приднестровья. В частности, глава приднестровской дипломатии подробно остановился на проблеме, связанной с намерением Кишинева и Киева по установлению совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган». Дипломат напомнил, что данное решение, принятое за рамками переговорного процесса и не обладающее необходимой легитимностью, может оказать негативное влияние на положение экономических агентов Приднестровья, малый бизнес, обернется новыми ограничениями в области свободы передвижения граждан и транспортных средств.

Приднестровская сторона также проинформировала европейских коллег об односторонних действиях Молдавии и Украины по изменению функционирующего на протяжении 11 лет механизма отгрузки импортируемых товаров, следующих в адрес Приднестровья железнодорожным транспортом, что спровоцирует значительные потери экономических агентов Приднестровья. На встрече были также затронуты новые ограничения в области автотранспорта, в частности, факты привлечения к административной ответственности на Украине владельцев автотранспортных средств с приднестровскими номерными знаками.

Вместе с тем взаимодействие Приднестровья с ЕС, по словам Игнатьева, «сохраняет позитивную динамику». «ЕС остаётся для Приднестровья одним из важнейших торгово-экономических партнёров. Наша встреча с вами проходит впервые с момента достижения договорённости о режиме торговли Приднестровья с Евросоюзом, которая, должен подчеркнуть, стала положительной новостью для наших экономических агентов. Сам факт достижения взаимопонимания по этому вопросу в весьма непростых условиях показывает, что мы действительно способны достигать компромиссов», — отметил он.

Игнатьев добавил, что приднестровская сторона «рассчитывает на не менее активное участие Европейского союза в переговорном процессе, которое способствовало бы выработке конструктивных решений по имеющимся проблемным вопросам».

Комментируя введение совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины на приднестровско-украинской границе в эфире «Радио 1», Игнатьев сказал, что «Приднестровье пытаются превратить в резервацию». Данная инициатива Молдавии и Украины, по его словам, в полной мере соответствует общей стратегии удушения Приднестровья. В данном конкретном случае, отметил Игнатьев, речь идет о попытках тотально ограничить экспортно-импортные операции Приднестровья.

«Данный абсолютно недопустимый односторонний шаг выходит за рамки переговорного процесса и создает целый комплекс проблем экономического, политического характера, ограничения в области свободы передвижения и личной безопасности людей», — отметил дипломат. Он добавил, что это может нанести удар по переговорному процессу и предстоящему германскому председательству в ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что односторонние действия Молдавии и Украины могут оказать негативное влияние на стабильность согласованного с ЕС формата торговли после 1 января 2016 года. «С одной стороны, мы договорились о торговле с ЕС, что было крайне сложно, с другой стороны, молдавские и украинские партнеры наносят «удар в спину», который можно расценивать в том числе и как удар по этим договоренностям», — подчеркнул и.о. министра.

Работа по разрешению сложившейся ситуации, по словам Игнатьева, осложняется неготовностью молдавской стороны вести диалог на различных уровнях переговорного процесса, включая отраслевые экспертные группы, где и должны предметно обсуждаться существующие проблемные аспекты во взаимоотношениях сторон.

«Мы видим, что против граждан Приднестровья в Молдавии заводятся уголовные дела, против республики применяются новые экономические меры давления, и одновременно с этим переговоры молдавской стороной тормозятся. Ситуация, когда переговорный процесс остается «в стороне», развязывает руки молдавским партнерам, создает иллюзию безнаказанности и позволяет применять в том числе и те меры, о которых мы сегодня говорим», — отметил глава МИД ПМР.

«Фактически полумиллионное население Приднестровья пытаются загнать в резервацию, нанося удары по экономике и бизнесу, заводя уголовные дела против приднестровцев, блокируя свободу передвижения граждан республики. Мы можем судить о том, что против Приднестровья во всей полноте ведется гибридная война», — констатировал Виталий Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ПМР объявили о достижении договоренности с ЕС о продолжении беспошлинной торговли после 1 января 2016 года, однако условия — не разглашаются. Позже молдавское издание NewsMaker выяснило, что договоренность о продолжении беспошлинной торговли приднестровских экономических агентов с ЕС предполагает внедрение в ПМР европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах. При этом власти Приднестровья продолжают декларировать, что национальной идеей ПМР остается «евразийская интеграция».