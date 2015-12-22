Москва, 22 декабря, 2015, 04:20 — ИА Регнум. Администрация ВДНХ приняла решение приостановить на период с 22 по 25 декабря работу катка в связи с установившейся в Москве аномально тёплой погодой и выпадением большого количества осадков. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парка.

moscow-fantasy.ru Каток на ВДНХ

Отмечается, что решение о временном закрытии катка принято в целях обеспечения безопасности посетителей и предупреждения случаев травматизма, так как из-за слишком тёплой погоды пострадал верхний слой ледового покрытия катка: лёд стал рыхлым и небезопасным для катания.

«При условии облачной погоды и отсутствия осадков наш лёд выдерживает температуру до +10. При выпадении осадков до +5», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, погода в Москве третьи сутки подряд ставит новый температурный рекорд. В ночь на 22 декабря воздух в столице прогрелся до 7 градусов тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве 22 декабря 1936 года, тогда температура воздуха поднялась до 4,4 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, неестественно тёплая погода продержится в Москве ещё несколько дней, но к новогодним праздникам ожидается похолодание до 15 градусов мороза.