Москва, 22 декабря, 2015, 03:06 — ИА Регнум. Глава департамента аудита госконтрактов Минобороны Дмитрий Недобор заключён под стражу по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ».

corrop.com Взятка

По сведениям издания, следствие считает 38-летнего Недобора причастным к группе коррупционеров из сотрудников военного ведомства и предпринимателей-посредников, требовавших откаты.

Сообщается, что уголовное дело по факту создания организованной преступной группы было возбуждено ещё 15 октября, а позднее в тот же день было заведено отдельное дело о «покушении на получение взятки» в отношении Недобора. По ходатайству военного следствия чиновник был арестован Савёловским районным судом на два месяца, а 10 декабря срок ареста был продлен ещё на три месяца.

О сути претензий к Недобору в Следственном комитете пока ничего не сообщает, однако, по сведениям издания, обвинения в коррупции напрямую связаны с его служебной деятельностью.

Возглавляемый чиновником департамент следит за соблюдением порядка правил формирования цен при осуществлении Минобороны функций госзаказчика в сфере закупок в рамках гособоронзаказа, а подчинённые Недобора занимаются определением начальных цен на госконтракты, осуществляют мониторинг и анализ цен поставок товаров, изучают экономическую обоснованность прогнозных цен.